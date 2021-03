Opposisjonen i Venezuela skuldar regjeringa for ulovleg gullsal

utenriks

Den framståande opposisjonspolitikaren Julio Borges, som representerer opposisjonsleiar Juan Guaidó, drog onsdag til Washington der han presenterte funn i ei gransking av sal av 300 tonn gull sidan 2014. Russland, Mali og Dei sameinte arabiske emirata er visstnok involverte.

– Emirata er nervesenteret i dette store tjuveriet av Venezuelas rikdom, sa Borges.

Han la til at Maduro har klart å skaffe i overkant av 10 milliardar kroner i fjor via sal av gullreservane i landet.

Fallande gullreserve

– Store mengder kontantar har funne vegen frå Emirata til Venezuela i byte mot venezuelansk gull, sa Borges, som la fram rapporten sin for USAs finansdepartement og for utanrikskomiteen i Senatet i Washington.

– Dette er pengar som kjem til Venezuela utan noko slags kontroll, og Maduro får tilgang til dei, sa han.

Venezuelas regjering har ikkje svart på AFPs førespurnad om å kommentere saka.

Ifølgje Venezuelas sentralbank hadde landet 85,7 tonn gull i desember. Seks år tidlegare var gullreserven på 275 tonn, ifølgje offisielle tal.

Ber USA granske

Borges sa at han har dokument, bilete og video som kan bevise påstandane i rapporten. Han sa at gullbarrar hadde vorte sendt med eit russisk fly til eit raffineri i Mali «for å fjerne spor av at det er venezuelansk gull».

Mesteparten av gullet endar opp i Emirata, men noko har òg funne vegen til Libya og Sveits, ifølgje Borges, som hevdar at tilsette i hæren har skaffa opplysningar.

Borges ber USA granske saka og innføre sanksjonar mot dei som visstnok er involverte, blant dei oljeminister Tareck El Aissami og den colombianske forretningsmannen Alex Saab, som for tida sit i varetekt i Kapp Verde. USA har bede om at Saab må utleverast i ei korrupsjonssak knytt til Maduro.

To franske statsborgarar som er tilsette i finanshuset Noor Capital i Emirata er òg involverte i veksling av gull mot kontantar, ifølgje Borges.

Blir nekta tilgang

Regjeringa i Caracas har lenge hatt problem med tilgang på pengar, i stor grad som følgje av fallande oljeprisar, nedgang i oljeproduksjonen og effekten av amerikanske sanksjonar.

Caracas prøver å få tilgang til 30 tonn med gull som Venezuela har liggjande i den britiske sentralbanken Bank of England. Storbritannia nektar landet tilgang til gullet, med tilvising til at landet anerkjenner Guaidó, ikkje Maduro, som Venezuelas leiar, noko òg rundt 50 andre land gjer.

Guaidó erklærte seg mellombels president i januar 2019 i ly av rolla som leiar av nasjonalforsamlinga etter skuldingar om at Maduro vart ulovleg attvalt året før.

(©NPK)