Representanthuset vedtek forslag til politireform

Vedtaket følgde i stor grad partilinjene og vart vedteke med 220 mot 212 stemmer. Éin republikanar stemde for lovforslaget. To demokratar stemde imot.

Lovforslaget blir dermed sendt vidare til Senatet. Der er lagnaden meir uviss, sidan Senatet er delt 50–50 mellom demokratar og republikanarar. Ein utvatna versjon kan derfor ha større sjanse for å nå fram til president Joe Bidens skrivebord for signering. Biden sjølv sa onsdag at han støttar fullt ut forslaget frå demokratane i den opphavlege forma.

Forslaget vart behandla òg i fjor, men vart stansa i det då republikanskdominerte Senatet. Demokratane sette derfor fram forslaget på nytt i Representanthuset førre veke, med håp om at det blir vedteke denne gongen.

Lovforslaget er kalla opp etter George Floyd, som døydde 25. mai i fjor etter å ha vorte pressa av kneet til ein politimann mot halsen i nesten ni minutt. Hendinga vart filma på video og utløyste massedemonstrasjonar.

Behandlinga av lovforslaget onsdag fann stad fem dagar før rettssaka mot politimannen som er tiltalt for å ha drepe Floyd, skal starte.

