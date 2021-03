Svensk politi: Alle offera i Vetlanda var menn – ingen livstruande skadd

utenriks

På ein pressekonferanse dagen etter angrepet, kunne svensk politi røpe fleire detaljar om angrepet og tilstanden til offera.

Alle personane som vart angripne, er menn, og den eldste er fødd i 1945, den yngste i 1985. Ingen av dei er livstruande skadde, ifølgje sjukehusdirektør Marin Takac.

Like etter angrepet vart det oppgitt at fleire var livstruande skadde, men etter dette har tilstanden forbetra seg.

Fem av pasientane har fått intensivbehandling, og mange er opererte, opplyser Takac. For alle vert tilstanden no beskriven som stabil.

Den mistenkte mannen kjem opphavleg frå Afghanistan og var busett i Vetlanda.

Skoten i beinet

Politibetjent Jonas Lindell opplyser at mannen brukte ein kniv under angrepet. Etter at han hadde gått til angrep på sju personar på ulike stader i den vesle byen, vart han skoten i beinet av politiet. Det var då gått 15 minutt sidan alarmen gjekk.

Han byrja å blø kraftig, og måtte ha livreddande hjelp, ifølgje politiet.

Han er ikkje livstruande skadd, og politiet har så langt gjennomført eitt kort avhøyr, i tillegg til at han har fått beskjed om siktinga. Politiet har òg søkt gjennom leilegheita hans og teke enkelte beslag.

Uklart motiv

Politiet har valt å etterforske mannen for drapsforsøk, ikkje terror, men politiet veit enno ikkje kva motiv han kan ha hatt.

– Akkurat no er mistanken drapsforsøk. Men det blir uansett viktig å etterforske motivet, sa påtaleansvarleg Adam Rullman til nyheitsbyrået TT tidlegare torsdag.

Det har tidlegare vorte opplyst at mannen har budd i Sverige sidan 2018. Han er tidlegare domfelt for mindre narkotikalovbrot.

Det var onsdag ettermiddag at politiet i Vetlanda fekk melding om angrepet i området rundt togstasjonen i den vesle byen 35 mil sørvest for Stockholm.

Handla truleg åleine

– Akkurat no er vi ein kommune i sjokk, sa leiar for kommunestyret, Henrik Tvarnö på pressekonferansen til kommunen torsdag formiddag.

– Det er utruleg mange spørsmål ein leitar etter svar på. Kva har skjedd? Kva ligg bak? Dette er eit mareritt, sa han.

Kommunen var tilbakehalden med å kommentere etterforskinga til politiet. Men ifølgje kommunedirektør Magnus Färjhage meiner politiet at mannen handla åleine.

– Politiet seier at dette dreier seg om eitt individ, sa Färjhage.

(©NPK)