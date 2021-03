utenriks

Beskjeden på torsdag kjem etter at nye studiar viser at både AstraZenecas og Pfizers koronavaksine er svært effektive når det gjeld å redusere koronainfeksjonar blant eldre over 70 år.

På grunn av lite dokumentasjon har AstraZeneca-vaksinen så langt ikkje vorte anbefalt for personar over 65 år.

Tyske styresmakter kom torsdag med same beskjed som Sverige: Vaksinen skal òg der blir gitt til personar over 65 år.

(©NPK)