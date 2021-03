Tyskland forlengjer nedstenginga til 28. mars

utenriks

Merkel har vore under press frå regionale leiarar og folk flest som ønskjer meir fridom etter fleire månader med ulike former for nedstengingar. Semja kom på plass etter fleire timar med forhandlingar onsdag.

Merkel kunngjorde onsdag kveld at landet går inn i ein ny fase av pandemien, og at det frå måndag blir visse lettar på folks moglegheit til å samlast. Kvart hushald får lov til å vere saman med eit anna hushald, opp til ei øvre grense på fem personar, og dessutan barn under 14 år.

Viss smitteraten fell, kan denne avgrensinga på talet på personar bli ytterlegare mjuka opp.

Bokhandlarar, blomsterbutikkar og hagesenter kan gjenopne i heile landet så lenge krava til hygiene blir tekne vare på. I nokre delstatar er dei allereie opne.

Ytterlegare gjenopningar vil vere tett knytt til lokale smitteratar, uttalte Merkel etter møtet med delstatssjefane.

