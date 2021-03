Tyskland og Belgia tilrår AstraZeneca-vaksine òg til eldre

utenriks

– Den tyske vaksinekommisjonen, viss tilrådingar vi følgjer med glede, kjem til å autorisere AstraZeneca for eldre aldersgrupper, sa regjeringssjef Angela Merkel seint onsdag kveld.

Tidlegare onsdag godkjende Belgia denne vaksinen for folk over 65 år.

Dei to landa, som begge har vorte kritisert for treg vaksinasjonstakt, har vist til tidlegare dokumentasjon om at det ikkje finst nok data knytt til kor effektiv denne vaksinen er på eldre pasientgrupper. Men nyare studiar gir no grunnlag for å endre tilrådinga og dermed gi vaksinen òg til folk over 65 år, påpeikar regjeringane i dei to landa.

Frankrike endra vaksinestrategien sin måndag og lèt no folk over 65 år få AstraZeneca-vaksinen. I Noreg blir den framleis ikkje gitt til folk over 65 år.

(©NPK)