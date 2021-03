Kina vil endre Hongkongs valsystem

utenriks

Den Beijing-kontrollerte valkomiteen vil få i oppgåve å plukke ut ein stor del av medlemmene i den lovgjevande forsamlinga og direkte delta i nomineringa av alle medlemmer i forsamlinga, seier Wang Chen, som er visepresident for den nasjonale folkekongressen.

Demokratiforkjemparar har frykta at Beijing vil endre valsystemet i Hongkong og slå ytterlegare ned på demokratirørsler, etter at folkekongressen i fjor vedtok Kinas nasjonale sikkerheitslov for byen.

Nylege utviklingar viser at valsystemet må forbetrast for å halde tritt med tida og for å sikre at patriotar styrer Hongkong, sa talsperson Zhang Yesui for den nasjonale folkekongressen tidlegare, ifølgje Reuters.

47 aktivistar må møte i retten i mai, alle tiltalt for brot på sikkerheitslova, som ei rekkje land har bede Kina revurdere.

