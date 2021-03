Meghan og Harrys strid med kongehuset eskalerer

utenriks

– Eg skjønar ikkje korleis dei kan forvente at vi berre skal vere stille, om det er slik at kongehuset spelar ei aktiv rolle i å fremje løgnar om oss, seier ho i eit klipp frå eit kommande intervju med Oprah Winfrey.

Klippet kom ut like etter at Buckingham Palace kunngjorde at dei undersøkjer skuldingar om at Meghan mobba tilsette ved kongepalasset då ho var i Storbritannia.

Megan omtaler skuldingane som eit karakterdrap og eit forsøk på å fremje eit «fullstendig usant narrativ».

Ute av kongehuset

Tidleg i 2020 flytta paret til USA, trekte seg frå kongehuset og slutta å bruke dei kongelege titlane sine, samtidig som dei framleis ville vere ein del av kongefamilien. Dei varsla likevel ei vurdering av dei framtidige rollene sine på eit seinare tidspunkt.

I slutten av februar i år kom meldinga om at paret ikkje vil vende tilbake som arbeidande medlemmer av det britiske kongehuset.

– Dronninga har skrive og stadfesta at det ved å tre ut av arbeidet i kongefamilien, ikkje er mogleg å halde fram med det ansvaret og dei pliktar eit liv i offentleg teneste inneber, heitte det mellom anna i ei fråsegn frå Buckingham Palace.

Der heitte det òg at Harry og Meghan framleis var «høgt elska» medlemmer av familien.

Parets æresutnemningar og verneoppgåver skal fordelast på dei attverande britiske kongelege.

Vann i retten

I forkant av at paret trekte seg frå kongehuset og flytta frå Storbritannia i fjor, hadde Harry og Meghan ved ei rekkje høve uttrykt sterk misnøye med korleis dei blir behandla av media. Dei har saksøkt fleire aviser for invaderande dekning, og Harry har skulda dekninga i medium av Meghan, som har ei mørkhuda mor, for å ha rasistiske undertonar.

Ein britisk domstol slo i februar fast at medieselskapet Associated Newspapers (ANL) krenkte Meghans privatliv ved å publiserte eit personleg brev skrive til faren, mellom anna i magasinet People.

Nyleg vart ho òg tilkjend over 5 millionar kroner (450.000 pund) i sakskostnader.

I eit anna klipp frå det kommande intervjuet, seier prins Harry at han frykta at «historia kunne gjenta seg» om dei hadde vorte i Storbritannia, ein referanse til korleis tabloidpressa jaga etter mor hans, prinsesse Diana, som døydde i ei bilulykke etter å ha vorte forfølgd av fotografar gjennom Paris i 1997.

