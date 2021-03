Tsunamifaren over i Stillehavet etter dei store jordskjelva

utenriks

Tre skjelv vart registrerte nær dei avsidesliggjande Kermadec-øyane på New Zealand. Det siste og kraftigaste skjelvet vart målt til 8,0 like før klokka 9 lokal tid fredag.

Seinare følgde eit titals etterskjelv, og eit ras med tsunamivarslar for heile Stillehavet. Titusenvis av menneske vart bedne om å evakuere og komme seg til høgt terreng, etter meldingar om at tsunamibølgjer på opptil tre meter kunne ramme Ny Caledonia og Vanuatu medan det òg i land og territorium som New Zealand, Peru, Russland og Antarktis vart utskrive varslingar.

I New Zealand vart ordren heva etter at dei største bølgjene hadde passert. Folk vart likevel framleis rådd til å halde seg unna strender og kystområda, då det framleis kunne vere uføreseielege straumdrag og bølgjer i vatnet.

Det var varsla at tsunamibølgjer kunne komme i store delar av Stillehavet, mellom anna Cookøyane, Fiji, Ny Caledonia, Niue, Pitcairnøyane, Salomonøyane, Tonga og Vanuatu. Dei største bølgjene vart registrerte ved Loyautéøyene i Ny Caledonia, og folk i Vanuatus hovudstad Port Vila melder om berre enkelte litt større bølgjer, som nådde opp til fortauet.

Tsunamivarslingssenteret på Hawaii understrekar likevel at faren ikkje er heilt over – Sør- og Mellom-Amerika kan få moderate tsunamibølgjer frå rundt 14.30 norsk tid.

I mellom anna Australia, Ny Caledonia, New Zealand, Vanuatu og Fransk Polynesia har farevarsla vorte nedgraderte.

Det er ikkje meldt om skadde menneske eller betydelege materielle skadar som følgje av dei tre skjelva.