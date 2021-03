Tysk helsetopp meiner koronaviruset blir vanskelegare å kontrollere

utenriks

Den dystre spådommen er dårleg nytt for Tysklands planar om å gjenopne samfunnet. For berre nokre dagar sidan vart statsminister Angela Merkel og delstatsministrane samde om ein plan for gradvis gjenopning av samfunnet dei neste vekene.

Dei to siste månadene har talet på tilfelle som kjem av den meir smittsame virusvarianten B117, vore aukande. I dag utgjer han cirka 40 prosent av smittetilfella, ifølgje data frå Robert Koch-instituttet (RKI).

– Det blir venta at B117 snart vil vere den dominerande varianten i Tyskland, seier RKI-sjef Lothar Wieler.

– Då vil det bli endå vanskelegare å halde viruset under kontroll, legg han til.

Utsegnene vart gitt på ein pressekonferanse som Wieler heldt saman med helseminister Jens Spahn fredag.

Frå og med måndag vil tyske styresmakter tilby alle innbyggjarane éin gratis koronatest per veke. Tiltaket skulle vore sett i verk for ei veke sidan, men vart forseinka, og Spahn understrekar no at tilbodet ikkje vil vere tilgjengeleg for alle med det same.

Tyskland er blant EU-landa der styresmaktene har fått kritikk for ein treg start på massevaksinasjonen målt mot land som Storbritannia og Israel.

(©NPK)