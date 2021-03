WHO-team droppar førebels rapport etter Wuhan-besøk

utenriks

I staden vil dei publisere ein fullstendig og endeleg rapport med ei oppsummering av funna dei neste vekene, opplyser Peter Ben Embarek, eksperten som leidde WHO-teamet, til avisa Wall Street Journal.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa for tre veker sidan at det ville komme ein førebels rapport med eit samandrag av dei viktigaste funna om kort tid, og at den endelege rapporten ville komme om nokre veker.

WHO-teamet reiste til Kina i januar og var fire veker i landet. Dei besøkte mellom anna storbyen Wuhan, der dei første tilfella av covid-19 vart registrerte i desember 2019.

Arbeidet med å finne opphavet til viruset har vorte sterkt politisert etter at tidlegare president Donald Trump gav Kina skulda for pandemien og kritiserte WHO for å vere i hendene på Kina.

Samtidig har det vorte klart at WHO til tider har vore frustrerte på grunn av manglande innsyn og informasjon frå Kina.

