utenriks

– Det krev stort mot frå alle som står fram og snakkar om problema sine med psykisk helse og fortel sine eigne personlege historier.

Det sa president Joe Bidens pressetalskvinne Jen Psaki på ei pressebrifing i Det kvite hus måndag.

Psaki understreka samtidig at hertugparet no er privatpersonar og at Det kvite hus derfor ikkje kjem til å gi ytterlegare kommentarar om dette.

