Eldre italienarar skal òg få AstraZeneca-vaksinen

Det var tidlegare for få studiar til å fastslå at vaksinen var effektiv og trygg for den eldste delen av befolkninga, dermed nølte fleire land med å ta den i bruk for alle vaksne.

Italias helsedepartement kunngjorde måndag at det er trygt å bruke vaksinen for dei over 65 år med unntak av svært sårbare personar, som personar med immunsvikt eller dei som tek andre medikament som fører til høgare risiko for å døy av covid-19.

Sverige og Tyskland er blant landa som også har gitt klarsignal for at vaksinen kan brukast på eldre menneske.

