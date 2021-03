Fem medieselskap mistar lisensen i Myanmar

utenriks

Alle har dekt protestane mot militærkuppet 1. februar.

I tillegg til Myanmar Now gjeld det Mizzima, 7-Day, DVB og Khit Thit Media, melder statskanalen i landet MRTC måndag, ifølgje Reuters.

Myanmar Now skriv på nettsida si at redaksjonslokala i Yangon sentrum blir søkt gjennom av juntaen, men at ingen er arresterte sidan dei tilsette allereie er evakuerte.

Demonstrasjonane i Myanmar heldt fram måndag. Tre personar vart tidlegare på dagen drepne, og mange andre såra i to byar der tryggingsstyrkar opna eld mot demonstrantane, ifølgje augnevitne.

