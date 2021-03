Finland strammar til koronatiltaka

utenriks

Stenginga av serveringsstader skal i første omgang gjelde til 28. mars.

Det blir òg stans i sports- og fritidsaktivitetar for barn over tolv år, og dessutan krav om digital undervisning for videregåandeelevar og studentar.

Måndag måtte treningssenter og idrettshallar òg stengje dørene.

Finland har klart seg relativt bra gjennom pandemien, og har registrert drygt 62.000 smittetilfelle og 767 dødsfall, ifølgje Johns Hopkins-universitetet.

Men smitten har breitt om seg den siste tida, noko som blir knytt til dei muterte virusvariantane.

