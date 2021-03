Fullvaksinerte i USA kan møtast innandørs utan munnbind

utenriks

Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC la måndag ut dei etterlengta nye retningslinjene.

Dei tilrår at personar som er ferdig vaksinerte, kan treffe andre fullvaksinerte innandørs utan at dei må ha på seg munnbind eller halde seg på minst to meters avstand frå kvarandre.

Ifølgje retningslinjene kan òg fullvaksinerte vere saman med andre personar som blir antekne å ha låg risiko for å bli sjuke. Det betyr til dømes at besteforeldre som er fullvaksinerte, kan vere saman med friske barn og barnebarn.

– Vi veit at folk ønskjer å bli vaksinert slik at dei igjen kan gjere hyggjelege ting som å vere saman med dei dei er glade i, seier CDC-direktør Rochelle Walensky i ei fråsegn.

(©NPK)