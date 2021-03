Generalstreik i Myanmar – folk samlar seg i gatene

utenriks

Militærjuntaen har trua med at alle som ikkje møter opp på jobb måndag, får sparken, men det ser ikkje ut til å stanse verken protestmarsjane eller streiken.

Militæret og politiet har reagert med stadig meir valdelege metodar for å slå ned protestane mot militærkuppet og avsetjinga av den sivile leiaren i landet, Aung San Suu Kyi, for fem veker sidan.

Over 50 personar er drepne, mange av dei unge demonstrantar, og nesten 1.800 er arresterte.

Måndag melde augnevitne at minst to personar er skotne og drepne og fleire såra i byen Myitkyina.

Vil lamme økonomien

Fagrørsla håpar på stor oppslutning om generalstreiken trass trusselen om at folk vil miste jobbane sine. Dei einaste som tener på å halde økonomien gåande, er militæret, lyder bodskapen.

– No er tida inne for å forsvare demokratiet vårt, lyder det i ei kunngjering frå 18 fagforbund.

Då den største byen i landet, Yangon, vakna måndag var mange politifolk utplasserte i ei rekkje nabolag under natta. Somme stader vart det høyrt skot.

Riv barrikadar

Innbyggjarar opplyser til nyheitsbyrået AFP at det blir brukt bulldosarar for å fjerne barrikadar med bildekk og andre gjenstandar som demonstrantane har bygd opp for å verne bydelane sine. Det skal òg ha vorte brukt lydbomber til å hindre demonstrantar i å samle seg.

Om natta vart det meldt at tryggingsstyrkar har teke kontroll over fleire offentlege sjukehus i Yangon.

FNs tryggingsråd hadde fredag eit lukka møte om situasjonen i Myanmar, men landa greidde ikkje å bli samde om felles tiltak for å leggje press på juntaen. Kjelder opplyser at det først og fremst kom av vetomakta til Kina, som grensar til Myanmar og som har store interesser i landet.

