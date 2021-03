Hongkongs politiske leiar helsar nye valreglar velkommen

utenriks

Kinesiske styresmakter har lagt lovforslaget fram for folkekongressen.

Det inneber at den Beijing-vennlege valkomiteen som peikar ut Hongkongs leiar, også skal peike ut dei fleste av representantane i den lovgivande forsamlinga for å sikre at byen blir styrt av «patriotar».

Valkomiteen har fullmakt til å sjekke alle kandidatar og på den måten luke vekk dei som ikkje fullt ut er lojale mot Kina og kommunistpartiet.

Vanlegvis er halvparten av den lovgivande forsamlinga valt av innbyggjarane i byen, men sidan så mange forlét verva sine etter demokratioppstanden i solidaritet med fire som vart regelrett fjerna, er det no berre Beijing-lojalistar igjen.

