Japanske selskap kan forlate Hongkong

utenriks

Yoshitaka Kito er leiar for finansselskapet SBI Holdings. Til Financial Times seier han at han planlegg å trekkje selskapet ut av Hongkong.

– Utan fridom finst det inga finansverksemd, sa han.

Kito seier andre japanske selskap vurderer å gjere det same, men er mindre villige til å uttrykkje det offentleg.

Kina har stramma grepet om Hongkong, noko som er møtt med store protestar. Ei kinesisk sikkerheitslov vart innført i fjor, og kinesiske styresmakter har no lagt fram eit lovforslag I Folkekongressen som gir Kina meir makt over utpeikinga av Hongkongs lovgivande forsamling.

(©NPK)