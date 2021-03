Johnson vil ikkje kommentere Harry og Meghans utsegner

utenriks

Det einaste han ville seie då han fekk spørsmål om saka på ein pressekonferanse måndag, var at han «alltid har beundra dronninga og den samlande rolla ho har for vårt land og for heile Samveldet».

– Når det gjeld saker som omhandlar kongefamilien, er det einaste rette ein statsminister kan gjere, å ikkje seie noko, sa han.

I intervjuet som hertugparet gav til Oprah Winfrey, kom dei mellom anna med skuldingar om rasisme og dysfunksjonelle forhold i kongehuset.

Labour-leiar Keir Starmer seier på si side at kongehuset må ta skuldingane på alvor.

– Sakene som Meghan tok opp, om rasisme og mental helse, er svært alvorlege tema. Det er ei påminning om at for mange menneske opplever rasisme i det 21. hundreårets Storbritannia, seier han.

Buckingham Palace har så langt ikkje kommentert påstandane.

