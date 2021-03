Kvinnelege bønder i India sveltestreikar på kvinnedagen

utenriks

Markeringane vart haldne på fleire stader rundt hovudstaden New Delhi, der titusenvis av bønder dei siste tre månadene òg har protestert mot dei nye landbrukslovene.

– Kvinner sit her i protest, men statsminister Narendra Modi bryr seg ikkje. Han bryr seg ikkje om mødrer, søstrer og døtrer. Han bryr seg ikkje om kvinner, sa Mandeep Kaur, ein kvinneleg landbruksarbeidar som hadde reist over 100 mil frå delstaten Chhattisgarh for å protestere på kvinnedagen 8. mars.

Tre av fire fulltidsarbeidande kvinner i India er bønder, ifølgje tal frå Oxfam India. Men under 13 prosent av kvinnene eig jorda dei jobbar på.

