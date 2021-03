Meir enn hundre migrantar redda utanfor Kanariøyane

utenriks

Laurdag vart 56 menn frå land sør for Sahara redda utanfor øya Tenerife, medan 49 menn og to kvinner vart redda ved Gran Canaria søndag.

Dei to første månadene i år har til saman 2.341 migrantar funne vegen til dei spanske øyane vest for Marokko. Det er ein auke på 112 prosent frå same periode i fjor, viser tala frå innanriksdepartementet i Spania.

I fjor kom litt over 23.000 migrantar øyane, eit tal som var åtte gonger høgare enn året før. Tala har stige som følgje av auka patruljeaktivitet i Middelhavet langs kysten av Sør-Spania.

Fleire tusen menneske bur i mellombelse leirar på Kanariøyane før dei blir flytta til turisthotell eller leirar sett opp av forsvaret.

Den kortaste vegen frå kysten av Marokko til øygruppa er over 100 kilometer, men kryssinga er farleg på grunn av sterke straumar og overfylte båtar som er i dårleg stand.

