Rettssaka etter George Floyds død startar med mødesamt val av jury

Det er venta å ta minst tre veker å plukke ut tolv menn og kvinner til juryen i Hennepin fylke, der Minnesotas største by Minneapolis ligg. Kandidatane skal grillast av både aktorat og forsvararar om sitt syn på politikk og rettsvesen. Begge sider vil luke ut dei som kan vere fordomsfulle før saka startar.

– Du vil heller ikkje ha jurymedlemmer som er heilt blanke, for det betyr at dei ikkje er kopla på røyndommen. Det du vil ha er jurymedlemmer som kan setje til side meiningar dei har danna seg før dei går inn i rettssalen og gi begge sider ein rettvis sjanse til å bli høyrd, seier Susan Gaertner, ein tidlegare statsadvokat.

Tiltalt for drap

Det er neppe mange som ikkje har høyrt om George Floyds død. 46-åringen døydde 25. mai i fjor etter at politimann Derek Chauvin heldt kneet mot nakken hans medan han låg på bakken i nesten ni minutt. Floyd låg på magen med handjern, men sjølv ikkje då kroppen vart heilt slapp, løfta Chauvin kneet.

Chauvin er tiltalt for forsettleg drap. Tre kollegaer er tiltalte for medverknad og skal møte i retten i august. Alle fire fekk sparken frå politiet etter dødsfallet.

Forsvararane til politimannen meiner all omtala av saka gjer at det ikkje er mogleg å finne ein uhilda jury i Hennepin, men dommaren slo fast at det ikkje ville hjelpe å flytte rettssaka.

– Ikkje noko hjørne av Minnesota har vore skjerma for omtale av saka før ho hamna i retten, sa Peter Cahill.

Ein lokal forsvarsadvokat seier aktoratet truleg vil sjå etter jurymedlemmer som sympatiserer med Black Lives Matter-rørsla og dei som er ekstra opprørte over Floyds død. Forsvararen vil truleg ønskje seg jurymedlemmer som er positive til politiet.

Langvarig prosess

Dei potensielle jurymedlemmene skal spørjast ut éin og éin. Forsvararane kan forkaste opptil 15 utan å gi nokon grunn. Aktoratet kan avvise ni. I tillegg kan begge sider avvise så mange dei ønskjer, dersom dei kan komme med ei rimeleg grunngiving. Begge partar kan protestere dersom dei meiner nokon blir avviste utelukkande basert på kjønn eller hudfarge.

På grunn av den lange tida som er sett av til å plukke ut tolv jurymedlemmer – og to reservar – vil opningsinnlegga i saka starte tidlegast 29. mars.

