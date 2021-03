Virusmutasjonar kastar skugge over Finlands pandemisuksess

utenriks

Utviklinga til koronapandemien i Finland har ikkje vore heilt ulik den vi har sett i Noreg. Etter ein smitteauke gjennom våren i fjor, opplevde Finland ein smittetopp i haust. Og sidan nyttår har smitteveksten på nytt auka.

Drygt 61.000 finnar har no fått påvist korona, og det er registrert 767 koronarelaterte dødsfall, ifølgje koronastatistikken til Johns Hopkins-universitetet.

Tala er samanliknbare med dei vi ser i Noreg, der talet på smittetilfelle no byrjar å nærme seg 75.000, medan talet på døde er 632, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

Men utviklinga i den seinaste tid i Finland får mange til å engste seg for at situasjonen kan spinne ut av kontroll.

Aukande smittetrykk

Det er særleg auken av den muterte varianten først oppdaga i Storbritannia, B117, som får skulda for den tiltakande smitteveksten.

Ifølgje Instituttet for helse og velferd, Finlands motstykke til FHI, har nesten 1.300 finnar fått påvist den engelske varianten.

– Smitten har auka i takt med mutasjonane, og han er på veg i ei alarmerande retning, seier overlege Peter Nieminen på Vasa sentralsjukehus. Han har følgt utviklinga til pandemien sidan starten.

– Skjerpa restriksjonar kan vere på plass i ein periode, seier han.

Han påpeikar at Finland sidan nyttår har registrert eit smittetrykk på over 100 tilfelle per 100.000 innbyggjarar. I 16 av helsedistrikta i landet har talet auka den siste tida.

Til samanlikning viser FHIs siste vekerapport at Noreg hadde 92 tilfelle per 100.000 innbyggjarar for veke 7 og 8.

Flytta kommuneval

Nieminen er ikkje den einaste til å bite seg merke i utviklinga. Sist fredag la Finlands regjering fram eit forslag til nasjonalforsamlinga om å aktivere delar av beredskapslova. Den vil gi styresmaktene kraftigare lut til å kjempe mot pandemien.

Dagen etter vedtok åtte av dei ni partia i nasjonalforsamlinga å flytte kommunevalet i landet to månader fram i tid, frå 18. april til 13. juni.

Måndag vart det innført nedstengingar i fleire av dei hardast ramma områda. Mellom anna må treningssentera og sportsanlegg halde stengt i tre veker. Det kan òg bli aktuelt å stengje kafear og restaurantar.

Spreiing trass innstrammingar

Ifølgje Nieminen er utviklinga ikkje forårsaka av at finnane byrjar å bli lei av å overhalde råda og reglane for å avgrense smittespreiinga.

– Det er klart at det finst dei som har vorte lei. Men eg trur at det er mutasjonar som driv spreiinga, sidan det er innførte fleire restriksjonar som burde hatt effekt, seier han.

– Ein fryktar jo at denne varianten er meir smittsam, og det verkar som det er dette som driv smittespreiinga i hovudstadsområdet no, understrekar han.

Den 31 år gamle Helsingfors-innbyggjaren Roosa Järvinen fortel at sjølv om somme kanskje slurvar litt med å følgje smitteverntiltaka, er inntrykket hennar òg at mange er forsiktige.

– Somme av vennene mine treffer folk som vanleg, medan andre held seg nesten isolert i heimen, seier ho.

– Det spørst litt på kva moglegheiter dei har, om dei bur åleine, om dei bur i byen og om dei kan jobbe heimanfrå, føyer ho til.

Held fram med vaksinasjon

Järvinen fortel at sjølv om ho førebels ikkje lèt seg stresse av smitteblomstringa, har ho forståing for at styresmaktene kan innføre strenge nye restriksjonar.

– Eg håpar jo at dei ikkje vil innføre avgrensingar som stoppar folk frå å forlate heimane sine, seier ho.

Men medan mutantvariantane breier om seg, held Finland fram arbeidet med å vaksinere befolkninga. Av landets drygt 5,5 millionar innbyggjarar, har 400.000 fått den første vaksinedosen sin, medan 80.000 har fått dose nummer to.

Også her er utviklinga dermed samanliknbar med i Noreg, kor knappe 380.000 har fått dose éin, sjølv om over 200.000 nordmenn no òg har fått dose nummer to, ifølgje FHI.

(©NPK)