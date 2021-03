Buckingham Palace: Utsegner om rase vil bli tekne på alvor

utenriks

Dette er den første reaksjonen frå det britiske hoffet etter det svært mykje omtalte intervjuet med Harry og Meghan.

I uttalen tysdag heiter det at heile kongefamilien er lei seg etter å ha fått vite kor vanskelege dei siste åra har vore for dei to.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid vere høgt verdsette familiemedlemmer, står det til slutt.

– Bekymra for hudfarge

Talkshowdronninga Oprah Winfreys intervju med Harry og Meghan vart sendt på den amerikanske TV-stasjonen CBS for få dagar sidan.

Noko av det mest oppsiktsvekkjande som kom fram i intervjuet, var at nokon i kongefamilien visstnok var bekymra for hudfargen til sonen til hertugparet, Archie, før han vart fødd. Vedkommande skal ha vore bekymra for at han kunne bli for mørk i huda.

I uttalen frå Buckingham Palace heiter det at minna om tidlegare samtalar kan variere noko. Samtidig blir det understreka at utsegnene om rase i intervjuet vil bli tekne på alvor. Dei vil bli handterte av familien på privat vis, ifølgje hoffet.

– Inga støtte

Så langt er det ikkje kjent kven i kongefamilien som visstnok var redd for at Archie skulle bli for mørk i huda. Prins Harry har berre vilja seie at det ikkje var dronning Elizabeth eller prins Philip, ifølgje Oprah Winfrey.

Meghan, som har svart mor og kvit far, snakka i intervjuet òg om at ho hadde hatt sjølvmordstankar. Ho sa ho ikkje hadde opplevd å få noka støtte frå kongehuset i denne situasjonen.

Tronarvingen prins Charles kommenterte ikkje intervjuet då han tysdag besøkte ein mellombels klinikk i ei kyrkje i London der folk blir vaksinerte mot koronaviruset.

I intervjuet sa prins Harry at han har følt seg svikta av faren, som visstnok slutta å ta telefonen då Harry ville snakke om å seie frå seg plikter og oppgåver i kongefamilien.

(©NPK)