Høgt smittetrykk tvingar Estland til å stengje ned

Det baltiske landet er for tida det landet i verda med nest størst smittetrykk etter Tsjekkia, sortert etter talet på koronasmitta per 100.000. For Estland ligg det på 1.312 smitta per 100.000.

– Koronasituasjonen i Estland er ekstremt kritisk. Dette må handterast raskt. Vi har bestemt å stengje ned landet i så stor grad som mogleg, sa Kallas i ein TV-sendt tale måndag kveld.

Skular, restaurantar, kafear, og butikkar må stengje. Unntaket er butikkar som sel nødvendige varer. Innandørs sport blir òg forboden i restriksjonane som trer i kraft torsdag.

Årsaka er den raske spreiinga av den engelske virusvarianten, som ifølgje Kallas utgjer 98 prosent av alle analyserte prøver.

