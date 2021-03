Japans økonomiske vekst justert ned for fjerde kvartal

utenriks

Det er ned frå 12,7 prosent som tidlegare vart melde, viser ein rapport frå styresmaktene i landet.

Fjorårets siste kvartal var det andre på rad med økonomisk vekst etter ein historisk resesjon, men forventninga til analytikarane var ein vekst på 12,6 prosent, ifølgje Nikkei Business Daily.

I 2020 svekte den japanske økonomien seg 4,8 prosent på grunn av skatteauke og koronapandemi. Det var den første økonomiske tilbakegangen på 11 år i den tredje største økonomien i verda.

Økonomien trekte seg saman med 29,2 prosent på årsbasis i andre kvartal då styresmaktene innførte tiltak for å kjempe mot koronapandemien.

Privat forbruk auka med 2,2 prosent i fjerde kvartal, medan auken i det tredje var på 5,1 prosent. Eksporten auka heile 11,1 prosent takka vere Kina, den største handelspartnaren til landet. Til samanlikning auka eksporten med 7,4 prosent i tredje kvartal.

Det er likevel ikkje venta at den økonomiske betringa held fram. Årsaka er at Japan har forlengt dei strenge koronarestriksjonane for Tokyo og tre andre regionar i to nye veker som følgje av ein ny smitteauke.

