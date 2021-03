Katalanske leiarar fråtekne immunitet i EU-parlamentet

utenriks

Den hemmelege avstemminga vart halden i plenum måndag kveld, og resultatet vart kunngjord tysdag.

Spanske styresmakter har varsla at dei igjen vil aktivere ein europeisk arrestordre mot Puigdemont, som for tida lever i eksil. I heimlandet risikerer han å bli stilt for retten for oppvigling etter den ulovlege folkeavstemminga om katalansk sjølvstende i 2017 og for misbruk av offentlege middel.

Liknande skuldingar er retta mot Antoni Comín og Clara Ponsati.

Eit eventuelt krav om utlevering må behandlast av det belgiske rettsvesenet.

Alle tre beheld statusen som medlemmer av EU-parlamentet.

