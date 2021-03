Manpower: Britisk arbeidsmarknad er Europas sjuke mann

utenriks

Selskapet har gjort ei spørjeundersøking der 1.515 arbeidsgivarar har delteke. Konklusjonen er at den britiske arbeidsmarknaden er den minst optimistiske på heile kontinentet.

Utsiktene for andre kvartal var marginalt betre enn for første, men begge låg godt under null, som markerer ein marknad i balanse. Eit positivt tal indikerer at bedrifta er i ferd med å tilsetje nye medarbeidarar, eit negativt tal det motsette.

Utsiktene for andre kvartal ligg på minus 5, opp frå minus 6 i første kvartal.

– Storbritannia kan nok vere leiande når det gjeld fordeling av vaksinar, men landet er stadig den sjuke mannen i Europa når det gjeld tilsetjingar og oppseiingar, seier sjefen for ManpowerGroup i Storbritannia, Chris Gray.

Dei siste 12 månadene har i så måte vore dei svakaste på 30 år, mykje verre enn i finanskrisa i 2008/2009, seier Gray.

Manpower håpar at tilsetjingane tek seg opp i takt med at økonomien kjem litt meir på fote.

– Men bodskapen frå arbeidsgivarane er klar: dei observerer roleg kva effekt massevaksinasjonen vil ha og kva følgjer brexit vil få på lang sikt, før det blir fatta nokre større avgjerder, seier Gray.

