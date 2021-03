OECD: USA trekkjer verda opp

utenriks

Landet vil i 2021 åleine stå for ein global vekst på 1 prosentpoeng. OECD trekkjer fram stor produksjon av vaksinar som den andre faktoren som utløyser vekst i verdsøkonomien i 2021.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, med sete i Paris, trur at veksten i den globale økonomien vil bli på 5,6 prosent, ein auke på 1,4 prosent sidan anslaget i desember.

– Dei globale økonomiske utsiktene har betra seg betrakteleg dei siste månadene. Tendensen er understøtta av utbreiinga av effektive vaksinar, varsling av ytterlegare finansiell støtte i fleire land og teikn på at økonomiane i verda klarar å tilpasse seg koronatiltaka betre, heiter det.

USA leier an

Den økonomiske veksten vil i all hovudsak bli boren fram av USA, takka vere president Joe Bidens stimuleringspakke på 1.900 milliardar dollar, seier OECDs sjeføkonom Laurence Boone til AFP.

OECD anslår at den amerikanske økonomien vil styrke seg med 6,5 prosent i år, ein auke på 3,3 prosent frå førre prognose. USAs enorme pakke står åleine for ein vekst på eitt prosentpoeng i den globale økonomien, seier Boone.

OECD ventar at produksjonskapasiteten i verda midtveges i året kan ta igjen nivået frå før pandemien slo til. Organisasjonen merkar seg likevel at det blir større forskjell mellom landa som eit resultatet av at somme er raskare til å distribuere vaksinen enn andre.

Skjer i sjøen

– Trass i betra utsikter for 2021, vil produksjon og inntekter i mange land ikkje nå det nivået ved utgangen av 2022 som ein såg for seg før pandemien, heiter det i OECDs anslag.

OECD samlar 37 industrialiserte land og gir i hovudsak økonomiske råd på makronivå.

Per i dag er det berre Kina, India og Tyrkia som kan vise tal som er høgare enn dei som indikerte vekst og produksjon før pandemien.

OECD seier at den absolutt viktigaste oppgåva i verda er å få distribuert vaksinar så raskt som i det heile mogleg, for å redde liv og for å få fart i økonomien.

(©NPK)