Puigdemont opprørt over å bli fråteken immuniteten

utenriks

Puigdemont og to andre katalanske separatistleiarar som lever i eksil Belgia, mistar den parlamentariske immuniteten sin etter ei avstemming i EU-parlamentet tysdag.

– Vi mista immuniteten vår, men EU-parlamentet mista meir enn det – og, som eit resultat, også det europeisk demokratiet, sa Puigdemont.

– Dette er eit tydeleg døme på politisk forfølging, føydde han til.

Spanske styresmakter har varsla at dei vil utskrive ein arrestordre på Puigdemont. I heimlandet kan han bli stilt for retten for oppvigling etter den ulovlege folkeavstemminga om katalansk sjølvstende i 2017.

