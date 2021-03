Russland og Kina planlegg felles stasjon på månen

utenriks

Avtalen er eit skritt mot eit meir aktivt russisk romprogram og eit forsøk på å ta igjen USA når det gjeld tokt i solsystemet.

Det russiske romfartsbyrået Roskosmos seier i ei melding at eit notat er underteikna av sjefen i byrået Dmitirj Ragozin og leiaren for Kinas nasjonale romfartsadministrasjon, Zhang Kejian.

I uttalen heiter det at månestasjonen vil bli eit kompleks som består av fleire forskingseiningar, anten på overflata, i bane eller i ein kombinasjon av dei to. Anlegget kan bli stilt til rådvelde for interesserte land og partnarar, heiter det.

Det blir ikkje sagt nokon om framdrifta og når stasjonen skal stå ferdig.

Det russiske romfartssektoren har lenge forfalle på grunn av korrupsjon og manglande løyvingar. Det er 60 år sidan russarane sende det første mennesket ut i rommet.

USA og Russland samarbeider framleis om utforsking av verdsrommet, eitt av dei få områda der dei to gamle rivalane frå den kalde krigen kan gjere noko saman.

Russland mista i fjor monopolet sitt på bemanna oppskytingar til den internasjonale romstasjonen, då Elon Musk-selskapet Space X gjennomførte ei vellykka oppskyting og klarte å kople seg til.

Kina har òg ambisjonar og sende i fjor ut ein sonde som går i bane rundt Mars. I desember i fjor førte Kina tilbake steinprøver frå månen, det første oppdraget av denne typen på 40 år.

(©NPK)