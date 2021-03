Tryggingsstyrkar i Myanmar driv klappjakt på demonstrantar

utenriks

Hus der det heng flagg med bilete av Aung San Suu Kyi, blir søkt gjennom rom for rom, opplyser innbyggjarar i området til AFP.

Myanmar har opplevd blodige og kaotiske tilstandar sidan militære leiarar fjerna og sette i forvaring den sivile leiaren Aung San Suu Kyi førre månad.

Kuppet utløyste omfattande demonstrasjonar som har vore haldne dagleg, trass i forbod mot samlingar.

Juntaen har grunngitt maktovertakinga med at valet i november var prega av fusk, og avskriv seg òg ansvar for at liv går tapt under demonstrasjonane. Seinare har dei sikta Suu Kyi for mellom anna ulovleg import av walkietalkiar.

Slagmark

Politiet og hæren har svart på demonstrasjonane med tiltakande brutalitet, og delar av Yangon er ei slagmark, der ekstreme valdsscenar spelar seg ut. Tryggingsstyrkane skyt tidvis med skarpt rett inn i folkemengda, og fleire titals demonstrantar er regelrett likviderte, ifølgje augevitneskildringar frå landet.

På den internasjonale kvinnedagen måndag samla igjen store folkemengder seg i sentrum, denne gongen i handelsdistriktet San Chaung. Då natta fall på, hadde politiet slått ein ring rundt nokre kvartal der rundt 200 menneske var innesperra, opplyser FNs kontor for menneskerettar.

Nattleg drama

Dette utløyste appellar frå ei rekkje ambassadar, med krav om at demonstrantane måtte få fritt leide. Gjennom natta var det skarpe smell, men uklart om det var frå skot eller sjokkgranatar.

Innbyggjarar fortel om tryggingsstyrkar som tok seg systematisk gjennom kvartala og hamra i stykke låsar og dører. Tysdag morgon var jernringen trekt tilbake, men det var uklart kor mange som hadde vorte arresterte under rassiaen i natt.

