USAs klimatopp John Kerry besøkjer EU

utenriks

Møtet med Ursula von der Leyen og visepresident Frans Timmermans blir første gong høgnivårepresentantar for USA og EU møter kvarandre ansikt til ansikt etter at Joe Biden vart president. Samtalane skal først og fremst handle om «transatlantisk klimainnsats» og vere ledd i førebuingane til klimatoppmøtet COP26, som blir halde i Glasgow seinare i år.

Håpet er òg at møtet skal bli ein ny start for forholdet mellom EU og USA, eit forhold som vart betydeleg dårlegare under forgjengaren til Biden, Donald Trump.

Kerry skal òg besøkje London og Paris medan han er i Europa, opplyser det amerikanske utanriksdepartementet.

