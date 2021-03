Chile vaksinerer raskare enn Israel

utenriks

Nye tal viser at Chile i gjennomsnitt har sett 1,08 dosar per dag per 100 innbyggjar dei siste sju dagane. Israel ligg på 1,03.

Totalt har landet med 18 millionar bebuarar gitt minst ein vaksineinjeksjon til over 21 prosent av befolkninga sidan dei starta vaksinasjonen i desember.

Regjeringa skriv på Twitter at dei er stolte over å no vere på førsteplass i den globale vaksinasjonsprosessen.

Trass vaksinetala, er smitten framleis høg i Chile. Landet har registrert meir enn 5.000 nye smitta dagleg, i fleire dagar på rad.

