FBI offentleggjer ny video av røyrbombemistenkt frå Washington

Videoen, som FBI har lagt ut på YouTube, viser fleire vinklar frå overvakingsopptak der ein kan sjå den mistenkte i det han går gjennom gatene på Capitol Hill.

Iført mørke bukser, lys hettegenser og hanskar, og dessutan briller og munnbind, ber han ein bag i den eine handa.

FBI har tidlegare lagt ut bilete av den mistenkte, blant dei eit bilete der ein kan sjå detaljar på mannens Nike-sko.

Med publiseringa av videoen håpar FBI på å få meir informasjon om den etterlyste mannen, og lovar ut ein dusør på 100.000 dollar for informasjon som kan føre til at han blir arrestert.

Mannen er mistenkt for å ha lagt ut heimelaga røyrbomber nær hovudkvartera til det republikanske og det demokratiske partiet. Begge ligg nær Kongressen.

Bombene gjekk ikkje av og kan ha vorte plasserte på dei to stadene som ein avleiingsmanøver for å halde politiet unna Kongressen i det storminga gjekk føre seg.

– Vi meiner framleis at det er nokon der ute som har opplysningar som dei kanskje ikkje har vore klar over var av betydning før no, seier Steven D'Antuono, nestleiar ved FBIs Washington-kontor.

– Desse røyrbombene var skarpe og kunne ha vorte detonerte, noko som ville ha resultert i alvorlege skadar eller dødsfall, seier han.

(©NPK)