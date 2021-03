Frederiksen varslar nyheiter om dansk gjenopning

utenriks

Dei siste vekene har Mette Frederiksen hatt møte med dei politiske partia på Folketinget for å få deira syn på korleis gjenopninga av samfunnet bør sjå ut.

– Smittetala ser framleis positive ut, og eg gler meg over at det no er rom for å opne litt meir. Særleg for barn og unge, skriv statsministeren på Instagram.

– Eg held fram med å snakke med dei siste partileiarane i dag om ein langsiktig gjenopningsplan. Målet er å opne Danmark så raskt som det er smittevernmessig forsvarleg. Meir om det seinare i dag, seier ho.

