Kina og USA vurderer utanriksministermøte

Det vil i så fall dreie seg om det første møtet på høgt nivå mellom Beijing og Washington etter at USAs president Joe Biden overtok som president i januar.

Både den øvste utanrikspolitiske leiaren i det kinesiske kommunistpartiet Yang Jiechi og den kinesiske utanriksministeren Wang Yi, som teknisk sett er underordna Yang, kan potensielt delta i eit møte med USAs utanriksminister Antony Blinken, ifølgje avisa.

Dersom møtet blir halde, kan det skje i Anchorage i Alaska. Byen ligg halvvegs mellom Beijing og Washington, påpeikar den Hongkong-baserte avisa. Men nokon stad for eit eventuelt møte er enno ikkje bestemt.

Under Bidens forgjengar Donald Trump nådde forholdet mellom dei to stormaktene det lågaste nivået sidan dei to landa oppretta diplomatiske band i 1979.

