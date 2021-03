Lovar langsiktig plan for dansk gjenopning

utenriks

På ein kort pressekonferanse onsdag sa Frederiksen at alle partia på Folketinget skal starte forhandlingar om gjenopningsplanen fredag. Ein endeleg plan vil bli lagt fram innan 23. mars.

– Vi skal sørgje for at Danmark er godt førebudd når vi går inn i hausten, sa Frederiksen, men la til at ein per no ikkje veit korleis pandemisituasjonen vil vere då.

Statsministeren har dei siste vekene hatt møte med dei ulike partia i Folketinget for å høyre korleis dei meiner ei gjenopning av samfunnet best kan gjerast.

(©NPK)