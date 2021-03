Nasjonalgarden blir verande i USAs hovudstad

utenriks

Fram til slutten av mai skal nærare 2.300 soldatar frå nasjonalgarden sørgje for tryggleiken i hovudstaden. Det er skjer etter ei oppmoding frå Capitol-politiet, opplyser forsvarsdepartementet Pentagon.

Soldatane skulle i utgangspunktet vere stasjonerte i Washington fram til 12. mars. Styresmaktene har dei siste dagane funne ut korleis dei kan etterkomme førespurnaden frå politietaten, som mellom anna har ansvaret for tryggleiken til Kongressen.

Det er for tida 5.100 soldatar i Washington som skulle forlate byen til helga. Det er uvisst når desse blir avløyste, og om dei blir verande nokre ekstra dagar. Pentagon seier at det vil samarbeide med Capitol-politiet for å redusere talet på soldatar i byen over tid.

Avgjerda om å forlengje nærværet understrekar bekymringa for tryggleiken ved Kongressen to månader etter at ein mobb angreip USAs nasjonalforsamling. Politiet har halde oppe eit høgt tryggingsnivå som følgje av etterretningsrapportar som peikar på at det er fare for at militante grupper kan angripe Kongressen.

(©NPK)