Politimann arrestert i britisk forsvinningssak

utenriks

Sarah Everard vart sist sett på kvelden 3. mars då ho skulle gå rundt fire kilometer heim etter å ha besøkt ein venn i Sør-London. Ho gjekk gjennom parkområdet Clapham Common, ein tur som skulle ta rundt 50 minutt, men kom aldri heim.

Tysdag kveld vart ein politimann arrestert i Kent, rundt 50 kilometer unna. Politiet har så langt ikkje opplyst kva han er sikta for eller kva dei meiner knyter han til saka. Mannen var ikkje i teneste då 33 år gamle Everard forsvann.

– At vi har ein mistenkt om jobbar i politiet i hovudstaden er sjokkerande og svært urovekkjande, seier visepolitimeister Nick Ephgrave. Den britiske spesialeininga er varsla om arrestasjonen.

Familien til Everard er kjend med at det har vore «ei betydeleg utvikling i saka». Ei kvinne som vart arrestert saman med politimannen er sikta for å ha hjelpt ein lovbrytar. I tillegg sette politiet tysdag opp sperreband rundt ei bustadblokk. Det skjedde etter at dei hadde henta inn opptak frå kamera knytt til ringjeklokker. Opptak viser Everard som går vekk frå parken og mot heimen sin ved 21.30-tida.

– Denne etterforskinga utviklar seg raskt, og vi gjer alt vi kan for å finne Sarah, seier politiinspektør Katherine Goodwin.

(©NPK)