USA og EU vil fornye samarbeid mot klimaendringar

– Vi er innstilte på å fornye den sterke alliansen vår i innsatsen for å handtere klimakrisa. Etter å ha jobba tett saman for å få på plass Parisavtalen, vil vi jobbe for sikre at han lukkast. Det skal vi gjere ved å kutte eigne utslepp og samarbeide med dei globale partnarane våre, heiter det i uttalen på onsdag.

Den er signert John Kerry, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og visepresident Frans Timmermans. Den amerikanske klimautsendinga møtte onsdag dei to EU-toppane og resten av EU-kommisjonen for å diskutere korleis klimaambisjonane kan løftast før toppmøtet COP26 i Glasgow seinare i år.

Både USA og EU har som mål å vere klimanøytrale innan 2050. EU skal kutte utsleppa av klimagassar med minst 55 prosent innan 2030, målt mot nivået i 1990. USA planlegg å presentere det nasjonale bidraget sitt i samsvar med Parisavtalen innan 22. april.

– Vi ber alle land ta dei nødvendige skritta for å sørgje for at målet om å halde temperaturauken under 1,5 grader er innan rekkjevidd, seier leiarane.

– Vi vart i dag òg samde om å jobbe saman og med andre land for å hjelpe verdas mest sårbare med å takle dei øydeleggjande verknadene av klimaendringane.

