AstraZeneca-vaksinen godkjent til personar over 65 år i Sør-Korea

Landet byrja å vaksinere befolkninga for to veker sidan. Men personar over 65 fekk ikkje tilbod om AstraZeneca-vaksinen fordi det var uvisse rundt effekten av vaksinen på eldre.

Eit ekspertpanel har sidan tilrådd at vaksinen blir teken i bruk òg for personar over 65, opplyste statsminister Chung Sye Kyun torsdag.

Avgjerda er basert på funn frå britiske studiar.

Sjølv om Sør-Korea var seint i gang med vaksinasjonen, har ein halv million av dei 51 millionane i landet innbyggjarar no fått vaksine.

Samtidig har talet på smittetilfelle stige til 94.000, og det er registrert 1.652 dødsfall.

