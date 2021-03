FN-ekspert: Truleg lovbrot mot menneskja i Myanmar

utenriks

Spesialrapportør Thomas Andrews sa torsdag til FNs menneskerettsråd at Myanmar no blir kontrollert av «eit mordarisk, ulovleg regime».

Han sa at det er stadig meir som tyder på at militæret i Myanmar truleg står bak lovbrot mot menneskja. Samtidig understreka han at det berre er ein domstol som kan avgjere dette.

Fleire konkrete, alvorlege typar lovbrot vart nemnde av Andrews då han presenterte sin siste rapport om situasjonen i Myanmar. Han sa at tryggingsstyrkane i landet har drepe minst 70 menneske sidan militærkuppet. Dei fleste av desse skal ha vore under 25 år gamle.

Ein representant for Myanmars utanriksdepartement, Chan Aye, sa at styresmaktene i landet har vore opptekne av å halde oppe lov og orden, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Han hevda dei har vore tilbakehaldne når dei har handtert valdelege protestar.

