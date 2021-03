Minst seks EU-land stansar bruk av AstraZeneca-vaksine etter mogleg alvorleg biverknad

utenriks

Om blodproppane og det eine dødsfallet kjem av koronavaksinen, er ikkje klart.

Nyheita førte torsdag formiddag til at det norske Legemiddelverket innkalla til hastemøte, og til at både Bergen, Stavanger og Trondheim sette bruken av AstraZeneca-vaksinen på vent.

Det danske Legemiddelverket har i ei pressemelding stadfesta at fem land har følgt same linje som Danmark.

Dei andre landa er Austerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, skreiv Euronews onsdag kveld.

– Det er for tidleg å konkludere med om det er ein samanheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkjast grundig, skriv Danmarks helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

– Pasienttryggleik viktigast

AstraZeneca, som har utvikla vaksinen i samarbeid med Oxford-universitetet, ønskjer ikkje å kommentere enkeltsaker, men opplyser at dei er klar over at det blir undersøkt ein mogleg samanheng mellom vaksinane og blodproppane til selskapet.

Legemiddelgiganten understrekar at det har pasienttryggleik som høgaste prioritet.

– Tryggleiken av vaksinen er grundig undersøkt i fase 3-studiar, og fagfellevurdert data stadfestar at vaksinen generelt blir godt tolerert, skriv det svensk-britiske selskapet i ein kommentar til nyheitsbyrået Ritzau torsdag.

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) opplyser at det førebels ikkje er noko som tyder på at det er fleire blodproppar blant personar som er vaksinerte, enn befolkninga generelt.

I Danmark er det rapportert om eitt dødsfall kort tid etter at personen vart vaksinert med AstraZenecas vaksine. Fram til no har 142.102 personar i Danmark fått den første av to dosar med vaksinen.

Ønskjer overblikk

Danmarks statsminister Mette Frederiksen seier at vaksinen er sett på vent i to veker til styresmaktene har skaffa seg overblikk over biverknadene.

– Sjølvsagt er det vondt å få ei slik nyheit, men først og fremst er det riktig å undersøkje saka, når det er risiko forbunde med ein vaksine, seier statsministeren.

Ho seier det er for tidleg å konkludere om betydninga av dei dårlege nyheitene. Det er helsedirektoratet i landet som har opplyst om dei alvorlege tilfella av blodpropp. Frederiksen viser til helsestyresmaktene for nærare opplysningar.

I ei rekkje land vart AstraZenecas vaksine først ikkje tilrådd til personar over 65 år fordi det fanst for få studiar på aldersgruppa, men nye og lovande studiar førte nyleg til at først Sverige og Tyskland tilrådde ho òg til dei eldste. Det same gjorde Danmark for ei knapp veke sidan, og tysdag denne veka følgde norske helsestyresmakter etter.

