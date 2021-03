Portrett av Clinton og Bush igjen på heidersplass

utenriks

No hengjer portretta av dei to på den gamle plassen sin i den store tilkomsthallen i Det kvite hus.

Det var i juli i fjor den dåverande presidenten vart lei av å sjå forgjengarane sine kvar gong han kom ned frå den private residensen i Det kvite hus. Bileta vart flytta til eit sjeldan brukt rom kalla The old family dining room. Dermed braut han ein gammal tradisjon med at dei seinaste presidentane skal ha dei mest framståande plassane.

Dette rommet blir mest brukt til oppbevaring av møblar, dukar og anna som trengst i eit storhushald, og inngår ikkje i den vanlege omvisingsruta i Det kvite hus, melder CNN.

Trump ville heller ha portrett av betydelege republikanske presidentar, og William McKinley, som vart drepe i 1901, og Theodore Roosevelt fekk plassane som vart ledig.

Trumps forgjengar, Barack Obama, skal òg opp på veggen i foajeen når portrettet av han ein gong blir ferdig.

I februar sa pressetalskvinne Jen Psaki at president Joe Biden, så vidt ho kjende til, vil følgje tradisjonen. Dette betyr i så fall at Biden vil invitere Trump til Det kvite hus når portrettet av han er klart til å hengje opp.

Så blir det Trump og Obama som Biden får sjå først kvar gong han kjem ned frå residensen.

