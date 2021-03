Russland stadig misnøgde med Twitter

utenriks

Teletilsynet Roskomnadzor opplyste onsdag at farten på Twitter-tenesta i Russland vart sett ned sidan den amerikanske tech-kjempa ikkje ville etterkomme pålegg om å fjerne innhald med tilknyting til overgrepsmateriale, narkotikamisbruk og oppmodingar til mindreårige om å gjennomføre sjølvmord.

Torsdag melde tilsynet at 3.100 meldingar med forbode innhald stadig ikkje var fjerna. Tilsynet seier at pålegget om fjerning av innhald i dei nemnde kategoriane berre gjeld innlegg med foto, video eller grafiske illustrasjonar.

– Eigarane av denne sosiale plattforma må bringe verksemda si i Russland i samsvar med lovgivinga i landet, heiter det. Det blir ikkje sagt noko om ytterlegare sanksjonar.

Twitter har teke avstand frå det selskapet kallar eit forsøk frå russiske styresmakter på å bremse og blokkere kontakten til allmenta på nettet. Twitter legg til at dei har nulltoleranse for seksuell utnytting av barn og at dei ikkje fremjar sjølvskading eller sjølvmord.

I dei siste månadane har russiske styresmakter slått ned på sosiale plattformer som Facebook, Twitter og YouTube og skulda dei for å formidle protestar mot fengslinga av Aleksej Navalnyj.

(©NPK)