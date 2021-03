To covid-medisinar blir tekne opp til vurdering i EU

utenriks

Produsenten Eli Lilly seier dei to medikamenta fører til færre sjukehusinnleggingar og dødsfall blant covid-19-pasientar.

EMA opplyser at dei har starta ei såkalla løpande vurdering av dei to antistoffa. Eitt av dei kan takast åleine, eller dei kan brukast kombinert. Vurderinga er første skritt på veg mot ei mogleg hurtiggodkjenning for bruk i EU.

– Avgjerda om å starte denne prosessen er basert på førebelse resultat frå to studiar, opplyser EMA.

Dei to stoffa er kunstig framstilte versjonar av det naturlege forsvaret til kroppen mot infeksjonar. Bruk av antistoff kan hjelpe personar med svekt immunforsvar eller underliggjande sjukdommar.

Eli Lilly opplyste onsdag at ein kombinasjon av dei to antistoffa reduserer sjukehusinnleggingar og dødsfall med 87 prosent blant nyleg diagnostiserte høgrisikopasientar i ein studie.

(©NPK)