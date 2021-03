USA har terrorstempla to IS-lojale grupper i Afrika

utenriks

Dei to gruppene blir skulda for ei rekkje angrep i den sørlege og sentrale delen av Afrika, angrep som skal ha teke livet av mange hundre menneske sidan 2017.

I Kongo gjeld det gruppa ISIS-DCR, også kjent som Allierte demokratiske styrkar. Gruppa opererer i dei urolege områda i Nord-Kivu og Ituri og angrip både regjeringsstyrkar og sivile.

I Mosambik er gruppa Ansar al-Sunna no svartelista av USA. Gruppa blir skulda for å ha drepe over 1.300 sivile i eit opprør nord i landet. Over 2.300 menneske er drepne.

Avgjerda inneber at USA set i verk omfattande sanksjonar mot dei to gruppene. Alle verdiar dei måtte ha i område der det er amerikansk lov som gjeld, blir haldne tilbake. I tillegg vil alle som gjer forretningar med grupperingane, bli omfatta av sanksjonane.

