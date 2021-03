Biden rettar blikket mot Asia – held det første toppmøtet sitt med Japan, India og Australia

utenriks

Toppmøtet på fredag er det første i sitt slag nokosinne. Aldri tidlegare har desse fire landa halde eit toppmøte saman. Dermed ser Biden ut til å vilje leggje stor vekt på å styrkje alliansane med land i Asia- og Stillehavsregionen i presidentperioden sin. Til liks med USA ser dei på Kinas aukande innverknad med bekymring.

Japans statsminister Yoshihide Suga kjem dessutan til å bli den første utanlandske leiaren som møter Biden ansikt til ansikt etter at han vart president. Ifølgje den japanske regjeringa kjem møtet til å finne stad i Washington i første halvdel av april.

Toppmøtet på fredag blir likevel halde digitalt. I over ti år har det vore møte på lågare nivå mellom dei fire landa, som alle har opplevd å få eit meir anstrengt forhold til Kina det siste året.

Konflikten med India kjem av ein grensetvist i Himalaya som har ført til fleire samanstøytar mellom soldatar i det avsidesliggjande fjellområdet. Kina har dessutan trappa opp aktiviteten sin ved omstridde øyar som blir administrerte av Japan, og har straffa Australia med importforbod på ei rekkje produkt som følgje av fleire usemjer.

Firarbande

Biden-administrasjonen er likevel forsiktig med å kople det som populært kallast «the Quad» – eller firarbanden – eksplisitt til Kina.

Ifølgje talsmann for utanriksdepartementet Ned Price er dei fire landa ikkje berre oppteke av éi enkelt sak, heller ikkje når det gjeld Kina.

– Vi har ei felles interesse i å forsvare universelle verdiar og rettar. Vi har felles økonomiske interesser. Vi har felles tryggingsinteresser. Vi har djupe folk-til-folk-samband med alle desse landa, seier Price.

I Kina har den statskontrollerte avisa Global Times kritisert toppmøtet som eit komplott mot Beijing. I ein kommentar blir det peika på at India ikkje er ein av USAs formelle alliansepartnarar, og at landet ikkje burde vorte med på toppmøtet.

– Firarbanden er ikkje ein allianse med likesinna land slik USA hevdar, skriv avisa og hevdar at landa blir pressa mellom USA og dei interessene dei har felles med Kina.

Blinken til Asia

USAs utanriksminister Antony Blinkens første utanlandsreise går òg til Asia. Neste veke skal han og forsvarsminister Lloyd Austin besøkje både Japan og Sør-Korea. Austin reiser dessutan vidare til India.

Seinare i veka skal Blinken og USAs nasjonale tryggingsrådgivar Jake Sullivan møte kinesiske tenestemenn i Alaska for å gi det Biden-administrasjonen seier vil vere ein klar beskjed om amerikanske bekymringar.

Blinken har tidlegare uttrykt konkret bekymring for Kina både når det gjeld handel og menneskerettar, mellom dei Kinas etter kvart svært faste grep om politikken i Hongkong og masseinterneringa av uigurar aust i Kina. Leiren er ifølgje Kina utdanningsinstitusjonar som skal sikre at fattige uigurar får opplæring og jobb. Kritikarar meiner dei blir fråtekne identiteten og kulturen sin for med tvang å bli assimilert til det kinesiske styresmakter meiner er gode kinesarar.

Både Biden og forgjengaren Trump har beskrive den kinesiske politikken som eit folkemord.

I USAs strategiske retningslinjer, som vart publiserte tidlegare i mars, peikar Det kvite hus på Kina som USAs største utfordring. Der står det òg at Kinas «aggresjon» kan motverkast ved å styrkje og forsvare USAs nettverk av allierte og partnarar.

